BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Isco olmazsa Klaasen iddiası

Tarihinin en kötü sezonlarından birisini yaşayan ve ara transferde imkanları dahilinde çalışma yapması beklenen Beşiktaş'ın, William Carvalho ve Isco olmak üzere iki transferi bitirmek üzere İspanya'da olduğu iddia edildi. Elgoldigital, Carvalho transferiyle ilgili şöyle yazdı:

"Carvalho'nun bu çarşamba Real Betis antrenmanına katılmaması, Portekizli'nin Beşiktaş'a satılacağı iddialarını güçlendirdi. Türkiye'de kış transferinin 9 Şubat'a kadar süresi var ancak Betis, maaş yükünü fazla bulduğu Carvalho için bu olası fırsatı değerlendirmek istiyor."

ISCO OLMAZSA ROTA KLAASSEN

Minutoencancha ise "Beşiktaş'ın Isco'yu transfer etme isteği, Betis taraftarlarını tedirgin ediyor. Isco her ne kadar Betis ile sözleşmesini 2027'ye kadar uzatsa ve serbest kalma maddesi 20 milyon euro olarak belirlense de Türk kulübünün bu transferdeki ısrarı sürüyor. Siyah-Beyazlılar, İspanyol yıldız için sözleşme engellerini birer birer aşmaya kararlı. İstanbul ekibi, Isco'yu transfer edemezse Inter'den Davy Klaassen'e yönelecek" şeklinde bir haber servis etti.

SAVUNMAYA PORTEKİZLİ DUARTE

Paulista'yı A.Madrid'e kaptıran Beşiktaş'ın stoper hedefiyse Getafe'de oynayan Portekizli Domingos Duarte. Kartal, 28 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor. Bu hamle, hem Türk kulübü için hem de Fernando Santos tarafından yönetilen takıma katılma isteğini dile getiren stoper için olumlu bir adım olabilir." Bu sezon Getafe formasıyla La Liga'da 12 maça çıkıp 807 dakika sahada kalan Duarte, bu karşılaşmalarda 3 sarı kart gördü; 1 kez ikinci sarıdan kırmızı, 1 kez de direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.