SON DAKİKA: Beşiktaş, Ernest Muci’nin maliyetini açıkladı!

Beşiktaş Kulübü, Arnavut futbolcu Ernest Muci ile 3,5 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, Muci'nin bonservisi için Polonya kulübü Legia Varşova'la 10 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oyuncu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca sonraki satıştan elde edilecek net karın yüzde 10'luk kısmı önceki kulübüne transfer ücreti olarak ödenecektir."