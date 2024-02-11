Muslera’nın eşi Patricia Callero’dan emeklilik sorusuna cevap

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Zorlu maçı tribünden takip eden Fernando Muslera'nın eşi Patricia Callero, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fernando Muslera'nın sezon sonundaki muhtemel ayrılığı ile ilgili soruya Patricia Callero, "Biz Galatasaray'ı çok seviyoruz" cevabını verdi. Patricia Callero, Fernando Muslera'nın emekli olacağı iddialarına yönelik soruyu ise "Hiçbir şey bilmiyorum" şeklinde cevapladı.

Muslera bu sezon Galatasaray'da 36 maça çıktı ve 15 müsabakada gol yemedi. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera'nın güncel piyasa değeri 1 milyon 500 bin Euro. Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı'nda 133 karşılaşmada şans buldu.

