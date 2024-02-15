İhalede yan yana!

Son günlerde sert açıklamaları ile karşı karşıya gelendün Riva'da yan yana oturdu.oldukça gergin olan iki başkan objektiflere böyle yansıdı.için verilen teklifler komisyon tarafından değerlendirildi. Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devrine ilişkin ihaleninhedefleniyor.