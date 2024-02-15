İhalede yan yana!

Son günlerde sert açıklamaları ile karşı karşıya gelen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç,
dün Riva'da yan yana oturdu. TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı tarafından ortaklaşa kurulan Yayın İhale Komisyonu çalışmalarını sürdürürken,
oldukça gergin olan iki başkan objektiflere böyle yansıdı. 2024-25, 2025-26, 2026-27 sezonlarına ilişkin yayın haklarının devri
için verilen teklifler komisyon tarafından değerlendirildi. Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devrine ilişkin ihalenin 29 Şubat'a kadar tamamlanması
hedefleniyor. Federasyonun tüm teklifleri reddetme hakkı bulunuyor.