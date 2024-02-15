Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İhalede yan yana!
Giriş Tarihi: 15.2.2024

İhalede yan yana!

İhalede yan yana!
Son günlerde sert açıklamaları ile karşı karşıya gelen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün Riva'da yan yana oturdu. TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı tarafından ortaklaşa kurulan Yayın İhale Komisyonu çalışmalarını sürdürürken, oldukça gergin olan iki başkan objektiflere böyle yansıdı. 2024-25, 2025-26, 2026-27 sezonlarına ilişkin yayın haklarının devri için verilen teklifler komisyon tarafından değerlendirildi. Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devrine ilişkin ihalenin 29 Şubat'a kadar tamamlanması hedefleniyor. Federasyonun tüm teklifleri reddetme hakkı bulunuyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
İhalede yan yana!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA