TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Avcı istedi, Onuachu için teklif yapılacak

Ligde dalgalı bir performans sergileyen Trabzonspor, sezon hedefini Türkiye Kupası şampiyonluğu ve ligi 3-4 arasında bitererek Avrupa Kupaları'na katılmak olarak revize etmişti. Devre arasında sadece Thomas Meunier'i kadrosuna katan bordo mavililer gelecek sezonun kadro yapılanması çalışmalarına ise şimdiden başladı.

ONUACHU'NUN BONSERVİSİ ALINACAK

Karadeniz ekibi, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Paul Onuachu'yu gelecek sezon da takımında görmek istiyor. Bordo mavililer oynadığı futbol ve atığı gollerle herkesin takdirini kazananan 29 yaşındaki yıldızın bonservisini almak için İngiliz kulübüyle görüşme gerçekleştirecek.

"TRABZONSPOR'DA MUTLUYUM"

Dev golcü de Trabzonspor'da olmaktan mutlu. Onuachu, The Nation'a verdiği röportajda şu "Kim Premier Lig'de oynamak istemez ki? Ama eğer benim orada bulunduğum durumun aynısı olacaksa, istemezdim. Artık Trabzonspor'da mutluyum, benim gücüme göre oynuyorlar, benim kaliteme göre oynuyorlar. Bir futbolcu olarak her zaman sizin gücünüze göre oynayacakları bir kulübü seçmelisiniz. Tabii bunu kazanmak için de çok çalışmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

AVCI KALMASINI ÇOK İSTİYOR

Süper Lig ekibi Trabzonspor, gelecek sezon planlamaları kapsamında iç transferde harekete geçti. Trabzonspor, Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Paul Onuachu'yu bonservisi ile kadrosuna katmayı hedefliyor. Bordo-Mavili ekip, Nijeryalı oyuncu için İngiliz ekibine teklif yapmaya hazırlanıyor.

Devre arasında takıma ekonomik anlamla yük getirmemek için devre arasında Thomas Meunier dışında transfer yapılmaması konusunda mutabık kalan teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelecek sezon şampiyonluk için oluşturulacak kadroda Paul Onuachu'nun mutlaka yer almasını istediği öğrenildi. Trabzonspor ile bu sezon 15 karşılaşmada sahaya çıkan 29 yaşındaki santrfor 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Paul Onuachu, formasını giydiği Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda final oynama başarısı gösterdi. (61Saat)