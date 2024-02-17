SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte 2024 model modifiye Kartal!

Bu hedef doğrultusunda ara transfer döneminde takıma dahil edilen Joe Worrall, Al-Musrati ve Ernest Muci kadronun yeni yüzleri olacak. Fernando Santos; Vincent Aboubakar ve Arthur Masuaku ile yeni çalışma fırsatı bulduğu için bu iki oyuncuya da transfer gözüyle bakıyor. Kartal'da sezonun devamında 11'de yerli olarak kullanılması planlanan 3 isim de belirlendi.