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Giriş Tarihi: 17.2.2024 09:46 Son Güncelleme: 17.2.2024 10:05

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte 2024 model modifiye Kartal!

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte 2024 model modifiye Kartal!

Beşiktaş’ta yeni takviyelere eksiklerin takıma dönmesi eklenince yüzler güldü. Fernando Santos; Aboubakar ve Masuaku’ya yeni transfer gözüyle bakıyor. 11’in üç Türk’ü Mert, Onur ve Semih olacak. Gedson’un yerini koruması ise orta sahada Al-Musrati ile uyumuna bağlı...

Avrupa'ya havlu atan, Süper Lig'de zirve yarışından uzak kalan ve Türkiye Kupası hedefine odaklanan Beşiktaş'ta, taraftarların görmek istediği tek şey iyi futbol. Teknik direktör Fernando Santos'un oyunu ve hücum performansı eleştirilirken, eksik oyuncuların birer birer takıma dönmesi yüzleri güldürdü. Portekizli teknik adam ise sezonun kalan bölümünde ideal ilk 11'i yakalayarak, taraftarlara ve camiaya istediğini vermeyi amaçlıyor.

Bu hedef doğrultusunda ara transfer döneminde takıma dahil edilen Joe Worrall, Al-Musrati ve Ernest Muci kadronun yeni yüzleri olacak. Fernando Santos; Vincent Aboubakar ve Arthur Masuaku ile yeni çalışma fırsatı bulduğu için bu iki oyuncuya da transfer gözüyle bakıyor. Kartal'da sezonun devamında 11'de yerli olarak kullanılması planlanan 3 isim de belirlendi.

SALİH UÇAN HAZIR KITA
Portekizli çalıştırıcı; kalede Mert Günok'a, sağ bekte Onur Bulut'a hücumda ise Semih Kılıçsoy'a görev verecek. Kadroda sakatlık, ceza ya da keskin performans kayıpları yaşanması halinde değişiklik yapılacak. Özellikle Salih'in, Gedson'un performansında kıpırdama olmaması halinde Al-Musrati ile birlikte oynatılabileceği kaydedildi.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte 2024 model modifiye Kartal!
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