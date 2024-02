TFF ‘Galatasaray kollanıyor’ damgasını yemekten korktu

TFF, Sparta Prag ile rövanş var diye Ankaragücü maçını erteleyemezdi. Bu düşünce ancak final öncesi karşılaşmalarda gündeme gelir. Galatasaray, sıkışık takvimde üç günde bir maç oynama alışkanlığını sürdürecek. Ancak Eryaman Stadı'nın zemini ile ilgili ciddi sıkıntı var. Gençlerbirliği'nin hocası Sinan Kaloğlu, Eryaman'da maç oynanamayacağını söyledi, Abdullah Avcı isyan etti. Ciddi sakatlıklar yaşandı. Fakat TFF, 'Galatasaray kollanıyor' damgası yememek için yangına körükle gidiyor. Eğer zemin dolayısıyla iki takım da oyuncu bazında ciddi sakatlıklar yaşarsa kıyamet kopar. Bu maçı başka bir sahaya almadığı için de TFF çok ağır eleştirilir.Mertens, takımın sevgi yüzü. Bütün futbolcular onu çok seviyor. Duyduğuma göre, İstanbul'a yerleşmeyi bile düşünüyormuş. Yönetim, Mertens gibi bir oyuncuyu takımı toplamak ve Florya'daki enerjiyi yükseltmek için gelecek yıl da forma giymesi konusunda ikna etmeli.İcardi'nin kendisine ve ailesine sosyal medyada Galatasaray tarafından bir hakaret olamaz. Wanda Nara rahatsızlandığında tribünlere 'Geçmiş olsun' pankartı açılmıştı. İcardi ile Galatasaray taraftarı arasında aşk düzeyinde ciddi bir sevgi bağı var. Arjantinli yıldızın mutsuz olduğunu düşünmüyorum. Prag maçında galibiyette başrolü oynadı. İki asist yaptı, bir gol attı. Ayrıca Kerem'in ve Barış'ın kaçırdığı pozisyonlarda da pasları veren isimdi. Bence kendi oyununun daha iyi olmasını istediği ve bulduğu net fırsatları kaçırdığı için kızgın olabilir. Her maç Sparta Prag'a karşı oynadığı gibi oynasın, kimse 'Hayır' demez.Muslera'nın G.Saray'a kağıt üzerinde imza atmasının bir anlamı yok. Çünkü Muslera, G.Saray'a kalben bağlı. Yönetim, yeni bir kaleci arayışında değil. Hatta ben Muslera ile sözleşme uzatıldığı konusunda bilgi aldım. Bu resmiyete dökülmemiş olabilir. Okan Buruk son derece haklı. Muslera'nın yerini dolduracak Avrupa'da bile kaleci yok. Eğer Neuer 37 yaşında, Bayern Münih'te halen kaleyi koruyorsa Muslera da Galatasaray'ın kaptanı olarak görevine devam eder. Muslera'nın geçmişine bakalım… 6 şampiyonluk, 4 Türkiye Kupası, 5 Süper Kupa kazanmış, koleksiyonuna Arsenal'in düzenlediği turnuvada Emirates Cup'ı eklemiş. Böyle istikrarlı, takımın ve taraftarın saygı duyduğu bir ismi göndermek hata olur. Başkan Dursun Özbek de bunu asla yapmaz. Ayrıca Muslera, İstanbul'u ve özellikle Galatasaray'ı çok seviyor. 3 çocuğu da İstanbul'da doğdu. İsterse üçüne de Türk vatandaşlığı kimliğini alır.Yabancı gözlemci getirmek göz boyamaya benziyor. Zaten maçlarda hakemleri iki eski hakem gözlemliyor. Biri evinden izliyor, diğeri sahada görev yapıyor. Şimdi üç ayrı gözlemci, not verecekler. Aralarda ciddi fark olursa ne olacak? Bunun kime faydası olacak? Bence VAR'a yabancı gözlemciler getirilsin. VAR'da görev yapan hakemlerin yanında otursun ve asıl onlara bilgi, beceri konusunda not versin. Çünkü VAR'daki çoğu hakemin yetersiz olduğunu düşünüyorum. TFF şunu doğru yaptı; 'Hakemlere Türkiye'de koçluk yapacak eski FIFA kokartlı hakemleri görevlendirdi.' Bu koçlar içinde MHK Başkanlığı yapmış isimler de olacak. Ağaçtan düşenin halinden ağaçtan düşen anlar. Koçluk görevini hakemleri eğitmek, psikolojik açıdan düzeltmek, onlara nasıl maç yönetecekleri, nasıl pozisyon alacakları konusunda yardımcı olmak daha doğru bir karar.Aboubakar, Beşiktaş'ta kadroya dönüyor ama tartışmalar var. Bir kesim 'Bu adam Beşiktaş'a ihanet etti' derken, bir kesim de 'İhtiyacımız var' diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? L.T: Aboubakar'ın Beşiktaş'a ihanet ettiğini düşünmüyorum. Eğer Aboubakar iki defa gidip, üçüncüye geliyorsa bu Beşiktaş'ın kendisine ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Aboubakar'ı ihanetle suçlayanlar bence kendi hatalarını kapatmaya çalışıyor. Aboubakar müthiş bir golcü ve Santos'un ona ihtiyacı var. Aboubakar formasını tekrar kazandığında Beşiktaş'ın gol yükünü sırtlayacaktır.VAR konuşmalarının maçtan sonra açıklanacak olması ciddi polemik konusu yaratır. Kadınlar Dünya Kupası'nda maçı yöneten hakemlerin VAR ile yaptıkları konuşmalardan sonra verdikleri karar, stat hoparlörlerinden taraftarlara açıklanıyordu. Örneğin; İcardi'ye Gaziantep maçında 2 tane penaltı yapıldı. Maçın hakemi pozisyonları görmedi, VAR da uyarmadı. Peki bu diyaloğun olup olmadığı açıklanacak mı? Açıklanmazsa verilmeyen penaltıların sorumlusu kim olacak? VAR konuşmaları anında açıklanmalı, maç bittikten sonra yapılacak söylemler sadece tartışmalara ve polemiklere yol açar.Şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i öncelikle rahmetle anıyorum. Nurlar içinde yatsın. Galatasaray, geçmişte Elazığ ile oynadığı Türkiye Kupası maçında şehit Pekin'in mezarını ziyaret etmişti. Galatasaraylı olan oğlu Burak Tolunay Sekin'in hedefi sarı-kırmızılı formayı giymekti. Başkan Dursun Özbek ve yönetimini, Burak'ı transfer ettiklerinden dolayı kutluyorum. Bu davranıştan dolayı duygulandım. Genç Burak, Galatasaray'ın tarlasında yetişmeye ve büyümeye devam edecektir ve kendisinin bir gün Galatasaray formasıyla A takımda görev yapacağına inanıyorum. Transferde emeği geçenleri ve Burak'ı kucaklayanları bir kez daha kutluyorum.