Fenerbahçe’de Fred müjdesi! Kasımpaşa maçında olacak mı?

FRED KASIMPAŞA MAÇINDA KADRODA OLACAK

21 Ocak'tan beri sahalardan uzak kalan Fred bugün MR'a girdi, sonuçları belli oldu. Brezilyalı yıldızın kas yırtığı tamamen iyileştiği ifade ediliyor. Tendondaki Grade II yırtık ise belirgin şekilde azaldı.

Fred'in sakatlığı tamamen geçmese de bulguların minimal seviyede gözlendiği ifade edildi. Fred'in Kasımpaşa maçında kadroda olacağı bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN FRED PAYLAŞIMI

Bugün takımla antrenmana çıkan Fred'in fotoğrafını paylaşan Sarı-lacivertli kulüp, 'Hele bakın kim gelmiş' ifadelerini kullandı.