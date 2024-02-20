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Giriş Tarihi: 20.2.2024 15:08 Son Güncelleme: 20.2.2024 15:21

Fenerbahçe'de Fred müjdesi! Kasımpaşa maçında olacak mı?

Fenerbahçe’de Fred müjdesi! Kasımpaşa maçında olacak mı?

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan Brezilyalı yıldız Fred, bugün antrenmanlara başladı. Fred'in Kasımpaşa maçında kadroda olacağı bekleniyor.

Fenerbahçe'nin 21. haftada Samsunspor'la oynadığı maçta sakatlanıp maçtan çıkan Fred'in sağ bacak uyluk ön belgesindeki tendonda yırtık tespit edildiğini açıklanmıştı. Brezilyalı yıldızın MR sonuçları belli oldu.

FRED KASIMPAŞA MAÇINDA KADRODA OLACAK

21 Ocak'tan beri sahalardan uzak kalan Fred bugün MR'a girdi, sonuçları belli oldu. Brezilyalı yıldızın kas yırtığı tamamen iyileştiği ifade ediliyor. Tendondaki Grade II yırtık ise belirgin şekilde azaldı.

Fred'in sakatlığı tamamen geçmese de bulguların minimal seviyede gözlendiği ifade edildi. Fred'in Kasımpaşa maçında kadroda olacağı bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN FRED PAYLAŞIMI

Bugün takımla antrenmana çıkan Fred'in fotoğrafını paylaşan Sarı-lacivertli kulüp, 'Hele bakın kim gelmiş' ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'de Fred müjdesi! Kasımpaşa maçında olacak mı?
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