Beşiktaş’ta örnek kaptan: Necip Uysal! Maaşına indirime giden tek oyuncu...





TEKNİK DİREKTÖRLERİN CAN SİMİDİ OLDU

Ertuğrul Sağlam, Mustafa Denizli, Bernd Schuster, Tayfur Havutçu, Carlos Carvalhal, Samet Aybaba, Slaven Bilic, Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Önder Karaveli, Valerien Ismael, Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz ve Fernando Santos ile çalıştı. Hepsinin de can simidi oldu. Kariyeri boyunca kendisine ihtiyaç duyulan her mevkide görev yaptı. Ön libero, stoper, sağ bek, sol bekin yanı sıra mrkez orta saha ve sağ kanatta da takıma katkı verdi.