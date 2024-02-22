Beşiktaş’ta örnek kaptan: Necip Uysal! Maaşına indirime giden tek oyuncu...

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un "Fantastik bir futbolcu, müthiş bir karakter" dediği Necip Uysal bu yakıştırmayı gerçekten hak eden bir profile sahip… 2003- 2004 sezonunda Beşiktaş'ın altyapısına kazandırılan 33 yaşındaki oyuncu, 2009-2010 yılından itibaren kesintisiz olarak A takım formasını giydi. 15 yıl boyunca 15 farklı hoca gördü. 446 maça çıkarken 6 farklı mevkide oynadı.
TEKNİK DİREKTÖRLERİN CAN SİMİDİ OLDU
Ertuğrul Sağlam, Mustafa Denizli, Bernd Schuster, Tayfur Havutçu, Carlos Carvalhal, Samet Aybaba, Slaven Bilic, Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Önder Karaveli, Valerien Ismael, Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz ve Fernando Santos ile çalıştı. Hepsinin de can simidi oldu. Kariyeri boyunca kendisine ihtiyaç duyulan her mevkide görev yaptı. Ön libero, stoper, sağ bek, sol bekin yanı sıra mrkez orta saha ve sağ kanatta da takıma katkı verdi.
MAAŞINDA İNDİRİME GİDEN TEK OYUNCU
Savaşçı ve hırslı kimliği ile ön plana çıkan Necip Uysal, kulübüne aidiyetiyle de tüm camianın takdirini kazandı. Hiçbir zaman kavga içinde yer almadı. Kadro dışında kalmadı, sözleşme görüşmelerinde para pazarlığı yapmadı. Pandemi döneminde maaş indirimine olur veren tek isimdi. Yönetimin çağrısı üzerine 1.2 milyon Euro'luk maaşından tek kalemde vazgeçti. 'Aslolan Beşiktaş'tır' diyerek bu paranın 3'te 1'i karşılığında (400 bin Euro) oynadı.