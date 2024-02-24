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Giriş Tarihi: 24.2.2024 11:25

İngiltere Lig Kupası, Wembley'de sahibini buluyor! Chelsea mi, Liverpool mu?

AA
İngiltere Lig Kupası, Wembley’de sahibini buluyor! Chelsea mi, Liverpool mu?

İngiltere Lig Kupası, Chelsea ile Liverpool arasında yarın yapılacak maçla sahibini bulacak. Başkent Londra'daki 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 18.00'de başlayacak. Turnuvanın en başarılı takımı Liverpool, 10. kez şampiyonluğa ulaşmaya, Chelsea ise organizasyondaki 8 sezonluk kupa hasretini sonlandırmaya çalışacak.

İngiltere Lig Kupası'na ikinci turda dahil olan Chelsea, AFC Wimbledon'ı 2-1, Brighton'ı 1-0, Blackburn Rovers'ı ise 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Newcastle United'ı penaltılarda 4-2 yenen "Maviler", yarı finalde 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Middlesbrough'yu 6-1'le geçerek adını finale yazdırdı. Turnuvaya üçüncü turdan giren Liverpool ise Leicester City'yi 3-1, Bournemouth'u da 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı. West Ham United'ı 5-1'le geçerek yarı finale yükselen "Kırmızılar", 2-1 kazandığın ilk maçın rövanşında Fulham ile 1-1 berabere kalarak ikinci finalist oldu.

KUPAYI EN ÇOK LIVERPOOL KAZANDI
Liverpool, ilk kez 1960-61 sezonunda düzenlenen İngiltere Lig Kupası'nın en başarılı takımı olarak dikkati çekiyor. "Kırmızılar", kupada 9 kez mutlu sona ulaşırken, Manchester City 8, Manchester United ise 6 kez şampiyonluk elde etti. 1981, 1982, 1983, 1984 yıllarında üst üste 4 kez turnuvayı kazanan Liverpool, diğer zaferlerine 1995, 2001, 2003, 2012 ve 2022 yıllarında ulaştı. Liverpool, 13 kezle organizasyonda en çok final oynayan takım konumunda da yer alıyor.

CHELSEA 8 SEZONDUR KAZANAMIYOR
İngiltere Lig Kupası'nı 5 kez müzesine götüren Chelsea, turnuvada son yıllarda kupaya hasret kaldı. Organizasyonda ilk kez 1965'te şampiyon olan "Maviler", 1998, 2005, 2007 ve 2015 senelerinde kupayı kaldırdı. Turnuvada 1972, 2008, 2019 ve 2022'de final oynayan Chelsea, söz konusu maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayamadı.

KUPADA 3. KEZ FİNALDE KARŞILAŞACAKLAR
Liverpool ile Chelsea, İngiltere Lig Kupası tarihinde daha önce iki kez finalde birbirlerine rakip oldu. İki takım arasında 2005'te oynanan finali Chelsea 3-2 kazanırken, 2022'deki finalde ise Liverpool penaltılarla 11-10 galip geldi. İngiltere Lig Kupası'nda iki ekip toplam 7 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda Chelsea 4, Liverpool 1 kez kazanırken, 2 karşılaşma da berabere bitti.

Kupayı daha önce kazanan takımlar şöyle:

Takım Şampiyonluk Yıl
Liverpool 9 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012, 2022
Manchester City 8 1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021
Manchester United 6 1992, 2006, 2009, 2010, 2017, 2023
Chelsea 5 1965, 1998, 2005, 2007, 2015
Aston Villa 5 1961, 1975, 1977, 1994, 1996
Tottenham 4 1971, 1973, 1999, 2008
Nottingham Forest 4 1978, 1979, 1989, 1990
Leicester City 3 1964, 1997, 2000
Arsenal 2 1987, 1993
Birmingham City 2 1963, 2011
Norwich City 2 1962, 1985
Wolverhampton 2 1974, 1980
West Bromwich Albion 1 1966
Queens Park Rangers 1 1967
Leeds United 1 1968
Swindon Town 1 1969
Stoke City 1 1972
Oxford United 1 1986
Luton Town 1 1988
Sheffield Wednesday 1 1991
Blackburn Rovers 1 2002
Middlesbrough 1 2004
Swansea City 1 2013

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İngiltere Lig Kupası, Wembley'de sahibini buluyor! Chelsea mi, Liverpool mu?
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