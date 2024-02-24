Samsunspor’dan gövde gösterisi!

Süper Lig'de 27. haftanın açılış maçında iki Karadeniz ekibi karşı karşıya geldi. Yılport Samsunspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Ev sahibi takım, açılışı erken yaptı. 12. dakikada Zeki Yavru'nun ortasında topu önünde bulanKırmızı-beyazlılar, 54. dakikada Carlo Holse'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Yeşil-mavili takımın etkili ataklarında Samsunspor'un kalecisi78. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Olivier Ntcham, tabelayı belirleyip Samsun'un 3-0'lık zaferini ilan etti. İlhan Palut yönetimindeki Çaykur Rizespor, üst üste 3. yenilgisini alırken galibiyet hasretini 5'e çıkardı ve 36 puanda kaldı.TRENDYOL 1. Lig'de son sıraya demir atan Giresunspor, 24. haftanın açılış maçında Altay'a 1-0 yenilerek düşüşünü sürdürdü. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İzmir ekibinin golü, 24. dakikada 42 yaşındaki Murat Uluç'tan geldi. Yeşil-beyazlılar son 13 müsabakada 12 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak galibiyete hasret kaldı. Giresun'un bir sıra üstündeki Altay ise 5 karşılaşma (4M/1B) aradan sonra kazanmanın sevincini yaşadı.