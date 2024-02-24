Samsunspor’dan gövde gösterisi!

Süper Lig'de 27. haftanın açılış maçında iki Karadeniz ekibi karşı karşıya geldi. Yılport Samsunspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Ev sahibi takım, açılışı erken yaptı. 12. dakikada Zeki Yavru'nun ortasında topu önünde bulan Drongelen, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.
Kırmızı-beyazlılar, 54. dakikada Carlo Holse'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Yeşil-mavili takımın etkili ataklarında Samsunspor'un kalecisi Okan Kocuk, yaptığı başarılı kurtarışlarıyla gole izin vermedi.
78. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Olivier Ntcham, tabelayı belirleyip Samsun'un 3-0'lık zaferini ilan etti. İlhan Palut yönetimindeki Çaykur Rizespor, üst üste 3. yenilgisini alırken galibiyet hasretini 5'e çıkardı ve 36 puanda kaldı. Son 7 lig maçında sadece G.Saray'a mağlup olan Markus Gisdol'un öğrencileri ise puanını 33'e yükseltti.
GİRESUNSPOR'U 42'LİK ULUÇ YIKTI
TRENDYOL 1. Lig'de son sıraya demir atan Giresunspor, 24. haftanın açılış maçında Altay'a 1-0 yenilerek düşüşünü sürdürdü. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İzmir ekibinin golü, 24. dakikada 42 yaşındaki Murat Uluç'tan geldi. Yeşil-beyazlılar son 13 müsabakada 12 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak galibiyete hasret kaldı. Giresun'un bir sıra üstündeki Altay ise 5 karşılaşma (4M/1B) aradan sonra kazanmanın sevincini yaşadı.