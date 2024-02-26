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Giriş Tarihi: 26.2.2024 16:20

UEFA'dan hakem Atilla Karaoğlan'a görev

AA
UEFA’dan hakem Atilla Karaoğlan’a görev

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Gençlik Ligi'nde oynanacak olan Mainz - Manchester City maçını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Gençlik Ligi'nde yarın Almanya'nın Mainz ile İngiltere'nin Manchester City takımları arasında oynanacak son 16 turu maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Almanya'nın Mainz kentindeki Bruchweg Stadı'nda TSİ 18.00'de başlayacak müsabakada düdük çalacak Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Almanya Futbol Federasyonundan Patrick Schwengers olacak.

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UEFA'dan hakem Atilla Karaoğlan'a görev
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