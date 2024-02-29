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Giriş Tarihi: 29.2.2024 12:42 Son Güncelleme: 29.2.2024 13:03

Ankaragücü'nden Mert Hakan Yandaş açıklaması! 2. Icardi vakası...

Ankaragücü’nden Mert Hakan Yandaş açıklaması! 2. Icardi vakası...

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Ankaragücü - Fenerbahçe maçı sonrasında yaşanan olaylardan sonra MKE Ankaragücü Kulübü, Mert Hakan Yandaş için TFF'ye başvuracağını açıkladı.

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ağırladığı Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş hakkında sportmenlik dışı hareket yaptığı gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatılması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuru yapılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "27 Şubat 2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakası sonrası Fenerbahçe profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın tribünlerimize karşı sergilemiş olduğu profesyonellik dışı hareketleriyle ilgili olarak gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF'nin ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır." denildi.

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Ankaragücü'nden Mert Hakan Yandaş açıklaması! 2. Icardi vakası...
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