Can Uzun Milli Takım’da! O maçlarda formayı giyecek...

KAMPA DAVET EDİLECEK

Daha önce verdiği bir röportajda "Türkiye benim için bir seçenek olamaz. Benim kalbin zaten Ay- Yıldız için atıyor" diyen Can ve ailesi, yapılan görüşmede olumlu yaklaşım ortaya koydu. Vincenzo Montella'nın, Can'ı mart ayında Macaristan ve Avusturya ile oynanacak hazırlık maçlarına davet etmesi bekleniyor. Son anda aksi durum olmazsa Can, Türk Milli Takımı formasını terletecek.



CAN UZUN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan, 11 Kasım 2005 Almanya Regensburg doğumlu 18 yaşındaki oyuncu, Bundesliga 2'nin en değerli oyuncusu olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz yaz Bayern Münih tarafından 10 milyon Euro'ya transfer edilmek istense de gelişimi için bir yıl daha Nürnberg'de kalmayı tercih eden genç oyuncuyu, Münih dışında Borussia Dortmund da kadrosuna katmak istiyor. Santrfor ve 10 numarada oynayabilen futbolcu, geçen sezon U19'da 25 maçta 21 gol, 6 asist yaparak dikkat çekti ve A Takım'a yükseldi.