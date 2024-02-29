Kamerun Milli Takımı’nda Rigobert Song dönemi sona erdi

Federasyondan yapılan açıklamada, 47 yaşındaki teknik adam ve ekibinin 28 Şubat'ta sona eren sözleşmelerinin yenilenmeyeceği kaydedildi.

Federasyon Başkanı Samuel Eto'o, Fransız televizyonuna verdiği demeçte, "Bu takıma çok şey kattı. Hedeflerimize ulaşamadık. Gelecekteki kariyerinde başarılar diliyoruz." dedi.

Kamerun'un başına 2022 Mart'ında geçen Song, çıktığı 23 maçtan 6 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyetle ayrıldı.

Aktif kariyerinin altın çağında İngiltere Premier Lig kulüpleri Liverpool ve West Ham United'da oynayan Song, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giydikten sonra futbolu bırakmıştı.