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Giriş Tarihi: 2.3.2024 10:50 Son Güncelleme: 2.3.2024 11:11

Süper Lig'in yayın ihalesi sonuçlandı! Maçlar 3 yıl daha beIN SPORTS'ta olacak

SPOR SERVİSİ
Süper Lig’in yayın ihalesi sonuçlandı! Maçlar 3 yıl daha beIN SPORTS’ta olacak

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in yayın ihalesini 160 milyon Euro bedelle beIN SPORTS aldı. beIN bu paranın yarısını Euro, diğer yarısını ise TL olarak ödeyecek. Komisyon kararını bugün açıklayacak.

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de yayın ihalesi bugün çözülüyor. Bilindiği gibi Yayın İhale Komisyonu'nun gelen teklifleri yetersiz bulduğu gerekçesiyle ihalenin iptaline yönelik tavsiye kararı, TFF Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve bu doğrultuda Yayın İhalesi iptal edilmişti. Saran Grubu ile BeIN'e ise bugüne kadar ek süre verilmişti.

SABAH Spor'un edindiği bilgilere göre teklifini yükselten yayıncı kuruluş beIN SPORTS, 160 milyon Euro'ya (Yaklaşık 5.5 milyar TL) 3 yıllığına yeni ihaleyi alacak. beIN, bu paranın yarısını Euro, diğer yarısını ise TL olarak ödeyecek. Komisyon kararını bugün açıklayacak.

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Süper Lig'in yayın ihalesi sonuçlandı! Maçlar 3 yıl daha beIN SPORTS'ta olacak
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