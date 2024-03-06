PSG Başkanı Al-Khelaifi’den Kylian Mbappe açıklaması

Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Sociedad maçı hakkında konuşan Nasser Al-Khelaifi, "Çok güzel, çok mutlu ve gururluyuz. Bizim için bir maçtı, takım topla çok iyi oynadı. Bu turda istediğimizi aldık. Burası kolay değil" dedi.

Luis Enrique'nin tercihleri hakkında konuşan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, "Koç karar verir. Biz onu destekliyoruz, bu kesin. En önemli şey takım, Paris Saint-Germain. Kylian bugün harika bir maç oynadı, onunla gurur duyuyoruz. Takım çok iyi oynadı" dedi.