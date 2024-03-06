PSG Başkanı Al-Khelaifi’den Kylian Mbappe açıklaması

PSG Başkanı Nasser AL-Khelaifi, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında mağlup ettikleri Real Sociedad maçından sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Canal+ France'a konuşan Başkan Nasser Al-Khelaifi, Kylian Mbappe hakkında çıkan ayrılık haberlerine yönelik söyledi:
"Kulüp herhangi bir iletişimde bulunmadıysa, bunun nedeni herhangi bir iletişimde bulunmak istemememizdir. Bugün aramızda bir şeyler var. Kylian kulüpte, PSG'de oynuyor ve bir sözleşmesi var. Ancak kesin olan şu ki bugün gelecek için çalışıyoruz."
Mbappe'nin performansı konusunda konuşan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi "Kylian, Kylian'dır. O muhteşem bir futbolcu, tüm takım da çok iyi oynadı. PSG'nin Şampiyonlar Ligi tarihindeki en genç ilk 11'iydi. Gelecek için bir şeyler inşa ettik, en önemli şey bu. Takım çok iyi futbol oynadı ama topsuz alanda da takım olarak oynadık" ifadelerini kullandı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Sociedad maçı hakkında konuşan Nasser Al-Khelaifi, "Çok güzel, çok mutlu ve gururluyuz. Bizim için bir maçtı, takım topla çok iyi oynadı. Bu turda istediğimizi aldık. Burası kolay değil" dedi.
Luis Enrique'nin tercihleri hakkında konuşan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, "Koç karar verir. Biz onu destekliyoruz, bu kesin. En önemli şey takım, Paris Saint-Germain. Kylian bugün harika bir maç oynadı, onunla gurur duyuyoruz. Takım çok iyi oynadı" dedi.