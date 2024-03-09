Eyüpspor, Çorum FK’ya 1-0 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Çorum FK'ya 1-0 mağlup oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR



11. dakikada Murat Uçar'ın sağ taraftan içeriye ortasında savunmadan seken top ceza sahası çizgisinde bulunan Regattin'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan sert vuruşunda top az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.

34. dakikada Regattin'in ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

38. dakikada Ömer Bayram'ın sol taraftan yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Recep Niyaz, savunmada Landre'yi çalımlayarak sol çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Hüseyin'in müdahalesiyle top kornere gitti.

49. dakikada Nalepa'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Geraldo'nun kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 0-1

64. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Freddy'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda, top kaleci Hüseyin Aknay'ın müdahalesiyle oyun alanına döndü.

90+2. dakikada Seşlar'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Claro'nun kafa vuruşu sonrası top yandan az farkla auta gitti.