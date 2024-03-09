Son dakika haberi: Premier Lig’de Enes Ünal rüzgarı! Bournemouth’taki ilk golünü attı...

İngiltere Premier Lig'in 28'inci haftasında Bournemouth, sahasında ağırladığı Sheffield United ile 2-2 berabere kaldı. Sheffield United, 27'nci dakikada Gustavo Hamer ve 64'üncü dakikada Jack Robinson'un attığı gollerle 2-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 74'üncü dakikada Dango Ouattara ile farkı 1'e indirdi. Oyuna 62'nci dakikada giren milli futbolcu Enes Ünal, 90+1'inci dakikada attığı golle skoru 2-2 yaptı ve takımına 1 puanı getirdi.

ENES PREMIER LİG'DEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Bu gol Enes Ünal'ın Premier Lig'de attığı ilk gol oldu. Bournemouth bu sonucun ardından puanını 32'ye yükseltirken; Sheffield United ise 14 puana ulaştı.