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Giriş Tarihi: 10.3.2024 21:55 Son Güncelleme: 10.3.2024 21:58

SON DAKİKA! Kadıköy'de Emre Belözoğlu'na bir tepki daha! Pendikspor maçı öncesi...

SON DAKİKA! Kadıköy’de Emre Belözoğlu’na bir tepki daha! Pendikspor maçı öncesi...

Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor'u konuk etti. Karşılaşmadan 4-1 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip, zirve yarışını sürdürüyor. Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesinde eski futbolcuları ve teknik direktörleri Emre Belözoğlu'na küfürlü tepkide bulundu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor'u ağırlarken sarı lacivertli taraftarların hedefinde Emre Belözoğlu vardı.

Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamalar ve kupa maçındaki sevinci nedeniyle sarı lacivertli taraftarların hedefi haline gelen Emre Belözoğlu, daha sonra yaptığı konuşmada üzüntüsünü dile getirirken sarı kırmızılı takım hakkında yaptığı açıklamalardan geri adım atmamıştı.

Kupa'daki maçta Fenerbahçeli taraftarların tepkisine maruz kalan Belözoğlu'na, Kadıköy'deki maç öncesi de tepkiler devam etti.

Pendikspor maçı öncesinde kale arkasında bulunan sarı lacivertli taraftarlar, Emre Belözoğlu hakkındaki küfürlü tezahüratlar yaptı.

Bu tezahüratlara tribünlerin önemli bir kısmı da eşlik etti ve Ankaragücü - Fenerbahçe maçında başlayan gerginlik devam etti.

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SON DAKİKA! Kadıköy'de Emre Belözoğlu'na bir tepki daha! Pendikspor maçı öncesi...
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