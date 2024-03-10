SON DAKİKA! Kadıköy’de Emre Belözoğlu’na bir tepki daha! Pendikspor maçı öncesi...

Pendikspor maçı öncesinde kale arkasında bulunan sarı lacivertli taraftarlar, Emre Belözoğlu hakkındaki küfürlü tezahüratlar yaptı.

Bu tezahüratlara tribünlerin önemli bir kısmı da eşlik etti ve Ankaragücü - Fenerbahçe maçında başlayan gerginlik devam etti.