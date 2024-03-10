SON DAKİKA! Kadıköy’de Emre Belözoğlu’na bir tepki daha! Pendikspor maçı öncesi...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor'u ağırlarken sarı lacivertli taraftarların hedefinde Emre Belözoğlu vardı.
Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamalar ve kupa maçındaki sevinci nedeniyle sarı lacivertli taraftarların hedefi haline gelen Emre Belözoğlu, daha sonra yaptığı konuşmada üzüntüsünü dile getirirken sarı kırmızılı takım hakkında yaptığı açıklamalardan geri adım atmamıştı.
Kupa'daki maçta Fenerbahçeli taraftarların tepkisine maruz kalan Belözoğlu'na, Kadıköy'deki maç öncesi de tepkiler devam etti.