SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’da rota yeniden Wilfred Ndidi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir taraftan da gelecek sezon için planlamalarını yoğunlaştırdı. Kadroda değişiklikler planlayan Cimbom, merkez ortaya sahaya güçlü bir takviye gerçekleştirmeyi düşünüyor.

İngiliz ekibi Leicester City'de forma giyen Wilfred Ndidi, Sarı-Kırmızılılar'ın transfer listesinde yer alıyor. Kulübü ile sözleşmesi sezon sonu itibarıyla bitecek olan 27 yaşındaki Nijeryalı yıldız, henüz Leicester ile yeni sözleşme konusunda anlaşamadı. Sakatlığı da bulunan 1.83 boyundaki yıldız oyuncu, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak bakıyor. Cimbom'un daha önce de gündemine gelen Ndidi'nin transferi için şimdiden girişimlere başladığı belirlendi.

GENK'TE PARLAMIŞTI

2021'de 60 milyon Euro ile en yüksek değerine ulaşan Ndidi'ye şu anda ise 16 milyon Euro değer biçiliyor. Belçika ekibi Genk'teki performansıyla parlayan Ndidi, 2017'den beri oynadığı Leicester'da 263 maçta 15 gol, 18 de asist üretti. Profesyonel kariyerinde 346 maçta 22 gol, 21 de asisti bulunan Ndidi, ön libero, orta saha ve stoper oynayabiliyor. (Takvim)