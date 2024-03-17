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Giriş Tarihi: 17.3.2024 11:00

Bandırmaspor'da Hüseyin Eroğlu dönemi sona erdi

İHA
Bandırmaspor’da Hüseyin Eroğlu dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor'a 3-2 mağlup olan Bandırmaspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı.

Trendyol 1.Lig takımlarından Bandırmaspor evinde Eyüpspor'a 3-2 mağlup oldu. Mücadele sonrası Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu dönemi sona erdi.

Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uzatma dakikalarında kaybettiğimiz Eyüpspor maçı sonrasında Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ve ekibiyle yaptığımız toplantıda, takımımızın play-off hedefine yeniden odaklanması için bir enerjiye ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir olduk. Sayın Eroğlu ve ekibi de yönetim kurulumuza gereken hamleleri yapmak adına yardımcı olarak vedaya hazır olduklarını iletti. Kendilerini anlayışla karşılıyor, hizmetleri için teşekkür ediyoruz. 1965 Bandırmaspor için her şey yeniden başlıyor ve vazgeçmeden mücadeleye devam ediyoruz" denildi.

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Bandırmaspor'da Hüseyin Eroğlu dönemi sona erdi
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