Almanya, hazırlık maçında Lyon kentinde Fransa ile karşı karşıya geldi. Maça çok hızlı başlayan Almanya Milli Futbol Takımı, Fransa'ya karşı oynadığı ve 7. saniyede Florian Wirtz'in ve 49. dakikada Havertz'in attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.
Fransa'nın Lyon kentindeki Groupama Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Almanya, Florian Wirtz'in 7. saniyede attığı golle 1-0 öne geçti. Almanya'da Kai Havertz, 49. dakikada farkı ikiye çıkardı ve maç 2-0 sona erdi.
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Almanya hazırlık maçında Fransa'ya Florian Wirtz ile 7. saniyede gol attı