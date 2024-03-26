Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Milos Pantovic hamlesi!

Bu sezon ligde şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş'ta tüm gözler transfere çevrilmiş durumda... Bu doğrultuda Siyah-Beyazlılar'ın Futbol Koordinatörü Samet Aybaba da futbolcu izlemeyi sürdürüyor.

O İSİM MILOS PANTOVIC

Tecrübeli futbol adamının dikkatini çeken son isim ise Sırbistan Ligi ekiplerinden Backa Topola'da forma giyen Sırp kanat oyuncusu Milos Pantovic oldu.

AYBABA ÇOK BEĞENDİ

21 yaşındaki oyuncuyu geçtiğimiz haftalarda Sırbistan'da canlı izleyen Aybaba'nın Sırp futbolcuyu çok beğendiği ve scout ekibini oyuncu hakkında detaylı rapor hazırlattığı öğrenildi.

SEZON SONU HAMLE

Scoutların olumlu raporu sonrası Aybaba'nın oyuncuyu yönetimi sunacağı çıkacak karar göre sezon sonunda harekete geçmesi bekleniyor.

14 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Sırp ekibiyle 32 maça çıkan Pantovic söz konusu karşılaşmalarda 8 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Pantovic'in Topola ile olan kontratı 2026'da sona erecek. (Takvim)