Lionel Messi'den emeklilik itirafı! "Dünya Kupası'nı kazanamasaydık..."

Katıldığı Big Time podcast programında konuşan Lionel Messi, "Futboluma yönelik eleştiriler beni etkilemiyor. Kimin ne söylediği umrumda değil. Eleştiriler saygı çerçevesinde olduğu sürece benim için bir sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.

Ülkesi Arjantin ile 2022 Dünya Kupası'nı kazanması hakkında da konuşan Messi, "Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan maçı dışında turnuvadan gerçekten çok keyif aldım. Fransa'ya karşı oynadığımı finali kazandık ve o maç, çok güzel bir maçtı. Şayet Katar'da Dünya Kupası'nı kazanamasaydık, milli takımı bırakırdım." şeklinde konuştu.

EMEKLİLİK SÖZLERİ

Emeklilik hakkında da konuşan Messi, "Artık performans gösteremediğimi, keyif alamadığımı ya da arkadaşlarıma yardım edemediğimi hissettiğim an bırakacağımı biliyorum. Kendimi çok iyi eleştiririm. Ne zaman iyi oynadığımı veya ne zaman kötü performans sergilediğimi anlarım. O adımı atma zamanının geldiğini hissettiğimde, yaşımı düşünmeden hareket edeceğim. Kendimi iyi hissedersem yarışmaya devam etmeye çalışacağım çünkü gerçekten sevdiğim ve nasıl yapılacağını bildiğim şey futbol..." dedi.

Arjantin Milli Takımı ile toplamda 180 karşılaşmaya çıkan yıldız futbolcu, bu maçlarda 106 kez gol sevinci yaşadı.