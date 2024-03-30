SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Napoli’nin Barış Alper inadı

Galatasaray'ın genç jokeri Barış Alper Yılmaz için Napoli'nin ilgisi giderek ciddileşiyor. Okan Buruk'un birçok mevkide görev vermesi sebebiyle 'Joker' olarak anılan genç futbolcu için daha önce 12 milyon Euro'su garanti bonuslarla 20 milyon Euroyu bulan bir teklifte bulunan İtalyan ekibinin garanti ücret teklifini 16'ya, başarı bonuslarıyla birlikte toplam tutarı da 25 milyon avroya çıkardığı belirtildi. Devre arasında gelen ilk teklifte sarı kırmızılı yönetim 23 yaşındaki başarılı oyuncu için 20 milyon avro garanti ücret talep etmişti.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME

Barış Alper'in menajeri Tuncay Maldan'ın geçtiğimiz günlerde Napoli Sportif Direktörü Mauro Meluso ile bir araya geldiği iddia edildi. Galatasaray yönetimi ise Barış Alper konusunda aceleci davranmak istemiyor. Oyuncuyu elde tutmak için ücretine zam yapan sarı kırmızılı yönetim, Barış'ın EURO 2024'te piyasasının daha da artacağını öngörüyor. Yönetim, İtalyan ekibiyle şampiyona sonrasında masaya oturmayı planlıyor. Eğer Barış Alper gitme konusunda ısrarcı olursa pazarlıklar somut bir şekilde başlayacak. (Milliyet)