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Giriş Tarihi: 2.4.2024 08:49 Son Güncelleme: 2.4.2024 09:40

Aslan hedefi 12'den vurmak istiyor | Galatasaray - Hatayspor canlı

Aslan hedefi 12’den vurmak istiyor | Galatasaray - Hatayspor canlı

Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da hedef kazanıp zafer serisini 12 maça yükseltmek... Milli arada sakatlar iyileşti, yıldızlar form tuttu. Aslan, son 8 haftada fire vermeden kupaya uzanmak isterken Okan Buruk da iç saha rekorunun sahibi olmak için RAMS Park’a çıkacak.

Milli araya lider giren Galatasaray, Belek'e giderek moral depoladı. Sakat oyuncuları (Aurier, Davinson ve Abdülkerim) iyileşen Sarı-Kırmızılılar, ligde 11 haftadır kazanmasının ardından yeni bir rekora göz dikti. Geçen sezon ligde 14 maçlık galibiyet serisi yakalayarak Türk futbol tarihine geçen Buruk, bu kez iç sahada üst üste 19. lig zaferi peşinde. Galatasaray'ın Hatayspor'u yenmesi durumunda Okan Buruk, eski hocası Lucescu'yla paylaştığı rekoru geçerek tek başına zirvede yer alacak. F.Bahçe'nin 2 puan önünde bulunan Aslan, bugün kazanıp F.Bahçe-A.Demir maçı öncesinde elini güçlendirmek istiyor.

ZIYECH 11'DE, 5 İSME UYARI
Afrika Kupası'nda forma giyen, ardından da sakatlıklarla boğuşan Hakim Ziyech, yeniden ilk 11'e dönüyor. Faslı yıldız bugün sağ kanatta sahaya çıkacak. Barış Alper ise sağ bekte olacak. 2 maç ceza alan Günay Güvenç yerine Jankat kulübede olacak. Ayrıca Sarı-Kırmızılılar'da Ziyech, Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Oliveira ve Kaan Ayhan sarı kart sınırında. Bu isimlere Alanya deplasmanı öncesinde 'dikkatli olun' uyarısı yapıldı.

MUSLERA 5. DALYA İÇİN SAHADA
13 sezonu geride bırakan Fernando Muslera, G.Saray'da bugün 500. maçına çıkacak… 2011'de İtalyan ekibi Lazio'dan Lorik Cana+6.7 milyoun Euro'ya transfer edilen oyuncu; Süper Lig'de 6, TFF Süper Kupa'da 5 ve Türkiye Kupası'nda da 4 kez olmak üzere 15 kupa kazandı. 37 yaşındaki file bekçisi, Galatasaray kariyerinde bugüne kadar 499 resmi maçta görev alırken 178 karşılaşmada kalesini kapattı. 533 kez topu filelerinde gördü.

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Aslan hedefi 12'den vurmak istiyor | Galatasaray - Hatayspor canlı
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