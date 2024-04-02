Beşiktaş’tan resmi transfer açıklaması! 2 isim birden geliyor...

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, başkan Hasan Arat ile yönetim kurulu üyelerine iftar yemeği verdi. Yemekte konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel taraftara transfer müjdesini verdi.

YÜCEL: BİTMEK ÜZERE OLAN İKİ TRANSFER VAR

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladıklarını belirttiği açıklamasında, "Stoper ve sağ bek için önemli haberlerimizi duyacaksınız. Bitmek üzere olan iki transfer var." ifadelerini kullandı.

HASAN ARAT: ÇOK ZOR BİR 2 AY GEÇİRDİK

Bu sezon hedefledikleri noktaya ilişkin konuşan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ise, "İlk 2-3 ayımız çok sıkıntılı geçti. Çok üzüldük. Bunu kamuoyuyla çok paylaşamadık. Çok şükür, etkili bir yönetim kurulumuz var. Çalışmaları beni bile mahcup ediyor. Öğrenmeye de başladık. Eksiklerimizi biliyoruz ve tamamlamaya çalışıyoruz. Bundan sonra en kritik safha kupaya ulaşmak ve doğru transferi yapmak. Gelecek sezon UEFA'da büyük bir değişim olacak. Transfer komitemiz kuruldu. Samet Aybaba ile çalışıyorlar. İyi bir şeyler yapacağız. Moralimiz daha iyi. Hedefimizi yakalamalıyız. Çok zor bir 2 ay geçirdik. Çok iyi olmak zorundayız. Hedefimizi lig üçüncülüğü ve kupa üzerine kurduk. Bu hedeflere ulaşmak önceliğimiz." dedi.