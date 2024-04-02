Çaykur Rizespor, İstanbulspor’u rahat geçti

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabakada konuk ekip Çaykur Rizespor, Ibrahim Olawoyin'in 4. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 44. dakikada Martin Minchev ile bir gol daha bulan Karadeniz ekibi, soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

64. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Minchev, skoru 3-0 yaptı. Maçın skorunu 90. dakikada Çaykur Rizespor'dan Babajide Akintola ilan etti: 0-4

Kalan sürede skor değişmedi ve Çaykur Rizespor, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu galibiyetle Rize temsilcisi, puanını 45'e çıkarırken kümede kalma umutları oldukça azalan İstanbulspor ise 13 puanla son sırada kaldı.