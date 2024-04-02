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Giriş Tarihi: 2.4.2024 08:55

Roy Keane: Haaland 4. lig topçusu

Roy Keane: Haaland 4. lig topçusu

Son iki maçında etkisiz kalan Manchester City’nin Norveçli yıldızı Erling Haaland için tartışmalar başladı. Manchester United efsanesi Roy Keane, "Kale önünde dünyanın en iyisi ama genelde 4. lig oyuncusu gibi" dedi.

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışı, kıyasıya rekabetle devam ediyor. Önceki gün Liverpool, sahasında Brighton'ı 2-1 mağlup etti ve koltuğu kapmak için uğraş veren Manchester City ile Arsenal'ın karşılaşması da 0-0 sona erdi. Böylece haftayı Liverpool 67 puanla lider kapatırken Arsenal 65, M.City de 64 puanla Klopp'un ekibinin gerisinde kaldı. İngiltere'de, özellikle son iki maçta Liverpool ve Arsenal'e karşı gol atamayan ve sahada etkisiz kalan Erling Haaland'ın performansı tartışma konusu oldu.

Manchester United'ın efsanelerinden Roy Keane, 23 yaşındaki Norveçli santrfor için "Haaland'ın oyun seviyesi çok düşük. Kale önünde dünyanın en iyisi ama genel oyunu çok zayıf. Bunu geliştirmesi gerekiyor. Neredeyse dördüncü lig oyuncusu gibi" dedi. Gary Neville de "Haaland daha önce hiç futbol oynamamış gibi" ifadesini kullandı. Piyasa değeri 180 milyon Euro olarak gösterilen yıldız futbolcu, bu sezon 35 resmi mücadelede 29 gol, 5 asistle oynadı.

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Roy Keane: Haaland 4. lig topçusu
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