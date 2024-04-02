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Giriş Tarihi: 2.4.2024 10:47

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Berghuis’a 3 yıllık kontrat

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Berghuis’a 3 yıllık kontrat

Beşiktaş’ın Ajax forması giyen Steven Berghuis’e senelik 2.25 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Hollandalı yıldız ise Kartal’dan senelik 3 milyon Euro ve imza parası talep etti.

Beşiktaş'a transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah- Beyazlılar'ın geçtiğimiz hafta yeniden da temaslara başladığı Ajax'ın Hollandalı yıldızı Steven Berghuis'le görüşmelerini ilerlettiği ve oyuncuya resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. Siyah-Beyazlı kurmayların Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın kontratndaki tarifeyi Berghuis'e de teklif ettiği ve oyuncuya 2 milyon 250 bin Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdiği belirlendi.

Hollandalı yıldızın da Siyah-Beyazlılar'dan senelik 3 milyon Euro ve imza parası talep ettiği de gelen haberler arasında... 32 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Ajax formasıyla çıktığı 26 maçta 7 gol, 10 asiste imza attı. Berghuis'in Hollanda ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen takımdan ayrılmak istediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. (Takvim)

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Berghuis’a 3 yıllık kontrat
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