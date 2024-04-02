SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Fernando Santos’tan başarısızlık itirafı

Bu sezon şampiyonluk yarışına çok erken havlu atarak tarihinin en kötü dönemini geçiren Beşiktaş'ta yaşanan hoca değişimlerine rağmen başarının bir türlü gelmemesi, camiada hayal kırıklığı yaratıyor. Milli ara öncesi oynadığı son 3 maçta sıfır çeken Siyah-Beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos, takımın son durumuna dair futbol koordinatörü Samet Aybaba ile değerlendirme toplantısı yaptı.

Ligin kalan bölümü için üçüncülük mücadelesi veren Portekizli hoca, takımda motivasyonu sağlamakta zorlandığını söyledi. Eleştirileri üzerine aldığını ancak kendisi dışında da bazı durumların yaşandığını belirten Santos, en önemli problemin 'Ekip ruhu' olduğunu vurguladı.

"MEVCUT FUTBOLCULAR BASKILI OYNAMAYA UYGUN DEĞİL"

Mevcut kadroda çok fazla oyuncunun haziran itibarıyla ayrılacağını vurgulayan 69 yaşındaki çalıştırıcının, "Çok fazla gidecek isim var, tam olarak akılları burada değil. Bu durum da takımın performansında olumsuzluk yaratıyor. Bu kadroda ekip ruhunu yakalayamıyoruz. Sürekli benim savunma futbolu oynatmam eleştiriliyor. Ancak futbolcuların fiziksel durumu, baskılı oynamaya müsait değil. Bu nedenle önde çok baskı yapamıyoruz. Bu yüzden savunma oynatıyorum gibi gözüküyor. Asla böyle değil" diyerek Aybaba'ya dert yandığı öğrenildi.