SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Rafa Silva’da rakip Porto

Gelecek sezonun kadrosu için çalışmalara başlayan Galatasaray, Benfica'dan Rafa Silva'yı gündeme almıştı. Sözleşmesi sona erecek 30 yaşındaki 10 numaraya kanca atan sarı-kırmızılılar, yıllık 3.5 milyon Euro'yu gözden çıkarmıştı. Aslan bu transferde tüm şartları zorluyor. Özellikle Suudi Arabistan'dan talipleri olan Silva'yla bu hafta bir görüşme daha yapılması bekleniyor. Geçen sezon Zaha'yı Şampiyonlar Ligi kozuyla kadrosuna katan sarı kırmızılılar, bir kez daha bu formülü kullanmak istiyor.

Aslan, Portekizli yıldızı renklerine bağlayarak Dries Mertens'in boşluğunu doldurmayı hedefliyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un "Çok değerli ve başarılı bir oyuncu. Birçok ülkeden birçok takım onu isteyecektir" yorumu yaptığı Silva'nın peşine bir takım daha düştü. 30 yaşındaki oyuncuya bu kez Porto talip oldu. Aslan bu transferde güçlü rakiplerle savaşacak. (Fotomaç)