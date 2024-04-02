Son dakika haberi: Can Uzun için flaş transfer iddiası! Takımı duyurdular...

Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Can Uzun, Nürnberg'de harikalar yaratıyor. 18 yaşındaki futbolcu, şimdiden 2 Bundesliga ekibinin radarında.

BUNDESLİGA EKİPLERİ, CAN UZUN'UN PEŞİNDE

Milliyet'te yer alan habere göre, Can Uzun özellikle Bundesliga ekiplerinin yakın markajında. Milli futbolcuya Borussia Dortmund ve Eintrach Frankfurt'un talip olduğu iddia edildi.

CAN UZUN'UN KARNESİ

Can Uzun bu sezon Nürnberg formasıyla 26 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 18 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.