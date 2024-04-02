Son dakika haberi: Juninho adım adım Beşiktaş’a!

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, listesinin üst sıralarında yer alan isimlerden biri olan Juninho'yla ilgili gelişmeler siyah-beyazlıları heyecanlandırdı.

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF VAR"

Azerbaycan Premier Ligi'nin 28. haftasında Kapaz'ı deplasmanda 6-1 yenen Karabağ şampiyon olurken transfer listesindeki Brezilyalı futbolcu Juninho, CBC Sports muhabiri Elçin Cafarov'un adının Beşiktaş ile anılması hakkındaki sorusuna, "Transfer tekliflerini menajerim değerlendiriyor. Ben bu konuyla ilgilenmiyorum. Hayırlısı neyse o olur" yanıtını vermişti. Beşiktaş yönetimi de oyuncunun bu cevabı sonrası resmi girişimlerini öne çekme kararı aldı.

Samet Aybaba'nın izlediği ve olumlu rapor verdiği isimlerden biri olan Azerbaycan şampiyonu Karabağ'ın Brezilyalı golcüsü Juninho için son olarak teknik direktörü Gurban Gurbanov da bir açıklama yaptı. Gurbanov, takımın yıldızlarından Juninho için Beşiktaş iddialarına, "Takımı korumak için çalışacağız. Bazen düşünmediğimiz, oyuncuları tutamayacağımız teklifler oluyor. Türkiye'den de teklifler var. Juninho yükselen bir yıldız. Bunlar futbolun normal dinamikleri içinde olan gerçekler. Kimsenin önünü de kapatamayız" yanıtını verdi.

44 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Karabağ formasıyla 44 resmi maça çıkan 27 yaşındaki Juninho bu karşılaşmalarda 25 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.