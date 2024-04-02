SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’nın Berat formülü

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon 2.5 milyon dolar bonservisle Suudi Arabistan ekibi Al İttifak'a sattığı ve sezon başında kiralık olarak tekrar Bordo-Mavili kulübe dönen Berat Özdemir, kalıcı olmak istiyor.

Al İttifak ile bir yıl daha kontratı bulunan 25 yaşındaki orta sahanın bu talebi bulunsa da Trabzonspor yönetimi, Suudi Arabistan ekibine herhangi bir bedel ödemeyi düşünmüyor.

Berat, kulübü ile görüşecek ve bonservisini isteyecek. Eğer bonservisini alabilirse, gelecek sezon da Trabzonspor formasını terletecek.