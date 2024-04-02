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Giriş Tarihi: 2.4.2024 09:05 Son Güncelleme: 2.4.2024 09:26

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Oliver Torres geliyor

YUNUS EMRE SEL
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Oliver Torres geliyor

Trabzonspor, Oliver Torres için düğmeye bastı. Bordo-Mavili takım, Sevilla ile sözleşmesi bitecek İspanyol orta sahanın menajeri ile görüşmelere hız verdi. 29 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme teklif edilecek.

Hırvat sol bek Borna Barisic'in transferini bitirme noktasına getiren Trabzonspor, Oliver Torres için de büyük çaba içinde. Bordo-mavililer, hem Mendy tarzı gelecek vadeden potansiyelli gençler hem de takıma ağabeylik yapacak tecrübeli ve kaliteli isimler üzerinde duruyor. İspanyol futbolcu ile masaya oturmaya hazırlanan Fırtına, Torres'e üç yıllık sözleşme teklif edecek.

29 yaşındaki oyuncunun menajeriyle yapılan ön görüşmelerde büyük mesafe kat edildi. Sevilla ile kontratı bitecek olan Torres'in, merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara ve sol kanat olarak da oynaması, Abdullah Avcı'nın da bu isme olan ilgisini arttıran sebepler arasında... Torres, Sevilla'da 2019-20 ve 2022-23 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Endülüs ekibiyle 199 maçta 11 gol atıp, 21 asist yaptı.

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Oliver Torres geliyor
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