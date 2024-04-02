Trabzonspor ile Konyaspor 46’ncı randevuda

Trabzonspor, Süper Lig'in 31'inci haftasında yarın Konyaspor'un konuğu olacak. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Süper Lig'de 3'üncülük hedefi için mücadele eden bordo-mavili takım Konyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılarak hem bu iddiasını sürdürmek hem de en son sahasında aldığı Fenerbahçe mağlubiyetini unutmak istiyor. 33 puanla 16'ncı sırada yer alan Konyaspor ise sahasında galip gelerek hem küme hattından kurtulmak, hem de 3 haftalık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabet 2'nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 45'i Süper Lig, 10'u 2'nci Lig ve 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere 61 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 28, Konyaspor'un 14 galibiyeti bulunurken 19 maç da berabere sonuçlandı. Öte yandan iki takımın 2023-24 sezonunun ilk yarısında Trabzon'da oynadıkları maç bordo-mavili takımın 2-1 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.