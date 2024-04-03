Abdullah Avcı galibiyeti değerlendirdi! Üçüncülük hedefini vurguladı

Kaleci Uğurcan Çakır'ın tribünlerce protesto edildiğinin hatırlatılması üzerine Avcı, "Uğurcan Çakır, Avrupa Şampiyonası'na gitmiş, milli takımın kalecisidir. Bunlara cevap vermek istemiyorum. Uğurcan'ın yaptığı bir yanlış varsa onu zaten kendisiyle konuşurum. Her yerde aynı şekilde milli takım kalecisi böyle bir şeyle karşılaşabiliyorsa bu da çok sağlıklı bir durum değil. Oyunu konuşursak daha iyi olur. Bu oyunu artık senelerdir konuşamıyoruz. Gelişemiyoruz. Tribünler niye boş, zeminler niye bozuk, takvim niye böyle? Bunları konuşmayacak mıyız? Bu tarafından konuşmamız lazım. Bu oyunu geliştirmeye, içinde olmaya devam edeceğim." şeklinde konuştu.