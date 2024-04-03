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Giriş Tarihi: 3.4.2024 09:27 Son Güncelleme: 3.4.2024 09:43

Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor - Trabzonspor maçı oynanacak. Karşılaşma öncesinde Trabzonspor ligde 49 puanla üçüncü sırada, 16. Konyaspor'un puanı ise 33. Peki, Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligde 30. hafta sonunda 49 puanla en yakınındaki Beşiktaş'ın 3 puan önünde 3. sırada yer alan Bordo-Mavililer, Konya deplasmanında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

KONYASPOR - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Slowik, Ahmet, Uğurcan, Hadebe, Guilherme, Soner, Nzonzi, Ndao, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi
Teknik Direktör: Fahrudin Omerovic

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Bardhi, Visca, Trezeguet, Pepe
Teknik Direktör: Abdullah Avcı

FIRTINA'DA 3 EKSİK VAR
Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ve Paul Onuachu'nun sakatlıkları bulunuyor, Enis Destan ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak. Onuachu ve Enis Destan'ın yokluğunda santrfor olarak Umut Bozok veya Nicolas Pepe'nin görev yapması bekleniyor.

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Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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