Beşiktaş, Fernando Santos ile devam edecek mi? Tecrübeli teknik adamdan flaş sözler

"BEŞİKTAŞ'I HAK ETTİĞİ YERE TAŞIYACAK BİR PROJE İÇİN BURADAYIM"

Sonuçlardan asla mutlu olmadığını aktaran Portekizli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Takımdaki bazı şeylerin de iyiye gittiğini söyleyebilirim. Bu takımın gelecek yıl neye ihtiyacı olduğunu net olarak biliyorum. Birlik olmalıyız. Taraftar da mutsuz ama şampiyonluğa yürüyen takımı yapmak için nelere ihtiyacımız olduğunu biliyorum. Kariyerimde bu tarz durumlarla karşılaştım. Oralarda bunu başardım. Bunun için inanmamız gerekiyor. Yönetim başka bir hoca düşünürse bazı şeyler farklı olabilir ama ben onlara inanıyorum, onlar da bana inanıyor Beşiktaş'ı hak ettiği yere taşıyacak bir proje için buradayım. Beşiktaş bir proje oluşturmazsa sıkıntı yaşar."

"BU TAKIM BENDEN ÖNCE 4 HOCA DEĞİŞTİRDİ"

Siyah-beyazlı takımda gelecek sezonu planladıklarını anlatan Santos, "Bu tamamen bana bağlı değil. 1,5 yıllık sözleşmeye imza attım. Buraya proje için geldim. Bu sadece bu sezon için değil. Bu sezon en iyi şekilde ligi bitirmek ve Türkiye Kupası'nı alma hedefiyle geldik. Bu takım benden önce 4 hoca değiştirdi. Bunun bilincindeydim. Takımın ne halde olduğunu herkes biliyordu. Önümüzdeki yılın projesi için buraya geldim. Önümüzdeki yılı planlıyoruz. Önümüzdeki yıl Beşiktaş ligde ve kupada şampiyonluğa oynasın ve şavaşsın istiyoruz" ifadelerini kullandı.