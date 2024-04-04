Son dakika haberi: Beşiktaş 3 puanı son dakikada kaçırdı! Emirhan Kartal’ın umutlarını yıktı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki kritik maçta RAMS Başakşehir ile son dakikada kalesinde gördüğü golle 1-1 berabere kaldı.
Siyah-beyazlıların golünü 16. dakikada Omar Colley atarken, ev sahibi takımın golünü 90+5. dakikada eski Beşiktaşlı Emirhan İlkhan attı.
43 puanla 7. sırada kalan Çağdaş Atan ve öğrencileri ise bir sonraki hafta Pendikspor deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
1. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası dışı sol tarafından ortasında ceza sahası içinde Josef de Souza'nın kafa vuruşunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere çeldi.
16. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta sol kanatta topla buluşan Ernest Muçi'nin ortasında ön direkte bulunan Semih Kılıçsoy'un indirdiği meşin yuvarlağı kale önünde Omar Colley ağlara gönderdi. 0-1
26. dakikada Leo Dubois'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Krzysztof Piatek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol direğe çarpıp dışarı gitti.
68. dakikada Rachid Ghezzal'ın ceza yayının sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyuna alanına döndü.
81. dakikada Dimitrios Pelkas'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Opoku'nun indirdiği top Leo Duarte'de kaldı. Duarte'nin pasında kale önünde Davidson'un vuruşunda meşin yuvarlak sol direğin yanından dışarı gitti.
82. dakikada Davidson'un pasında topu alan Berkay Özcan'ın ceza yayı üzerinden yerden vuruşunda kaleci Erdin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.
87. dakikada Jackson Muleka'nın pasında top alan Ernest Muçi bekletmeden pasını ceza sahası içinde bulunan Semih Kılıçsoy'a aktardı. Semih'in kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.
90+5. dakikada Dimitrios Pelkas'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Emirhan İlkhan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1