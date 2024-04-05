Başkan Hasan Arat'tan oyunculara ultimatom: "Oynamak istemeyen çıkıp gidebilir"

Hasan Arat Samsunspor ve Ankaragücü maçları için ise "Geri çekilen, mücadele etmeyen, yardımlaşmayan, formasını sonuna kadar ıslatmayan oyuncu görmek istemiyorum" dedi.

"TARAFTARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK SONUÇLARA ODAKLANIN"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Teknik Direktör Santos ile yaptığı görüşmede takımın oyunu nedeniyle camia ve taraftarın rahatsızlığını belirterek kötü oyunun nedenlerini sordu ve derhal toparlanmaları gerektiği talimatını vererek, takım toparlanmazsa bunun sonuçlarının iyi olmayacağı mesajını verdi. Arat "Şimdi yapılan olumsuz yorumlara değil, iyi oyuna, mücadeleye, taraftarın yüzünü güldürecek sonuçlara odaklanın Beşiktaşa yakışmayan, karakterine uymayan oyunu kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Arat daha sonra oyuncularla geçen Paskalya ve yaklaşmakta olan Ramazan bayramı nedeniyle teker teker bayramlaştı. Toplantıda 2. Başkan Hüseyin Yücel, Futbol Şube Sorumlusu YK Üyesi Feyyaz Uçar ve Teknik Direktör Fernando Santos da yer aldı.