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Giriş Tarihi: 5.4.2024 09:24 Son Güncelleme: 5.4.2024 10:25

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan rekor kırmaya doymuyor

MEHMET ÖZCAN
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan rekor kırmaya doymuyor

Galatasaray, şampiyonluğa yürürken istatistiklerde zirveden inmiyor. Okan Buruk, iç sahada kazanma rekorunu kırarken ligdeki 2.70’lik puan ortalaması göz kamaştırıyor. 12 maçlık galibiyet serisi moralleri yükseltirken Muslera ve İcardi gibi yıldızlar kariyerlerinin en iyi dönemini geçiriyor.

Zirve yürüyüşünü sürdüren ve Fenerbahçe'nin 2 puan önünde olan Galatasaray, bu sezon istatistiklerde fark yaratıyor.

İşte Sarı-Kırmızılı takımın enleri:

1- Süper Lig'de 31 haftada 84 puan toplayan Galatasaray'ın puan ortalaması 2.70. Şampiyon takımlardan henüz bu ortalamaya yaklaşan olmadı.

2- Sarı-kırmızılılar RAMS Park'ta oynadığı 16 lig maçını da kazandı.

3- Okan Buruk, iç sahadaki 19 maçlık seriyle eski hocası Mircea Lucescu'ya ait 18 maçlık rekoru kırdı.

4- Geçen sezon 14 haftalık 3 puan serisi yakalayan Galatasaray, bu yıl da 12 maç üst üste galip geldi.

5- Icardi, Süper Lig'de 2 sezonda sahaya çıktığı 51. maçında 40. kez ağları havalandırdı ve bu maçlarda 15 asist yaparak toplamda 55 gole etki etti.

6- Fernando Muslera, Hatayspor karşısında Galatasaray kariyerindeki 500. maçına çıkarak kulüp tarihine geçti.

7- Boey ara transferde 30 milyon Euro'ya B.Münih'e gitti ve Türk futbol tarihinin en yüksek oyuncu satışı gerçekleşmiş oldu.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan rekor kırmaya doymuyor
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