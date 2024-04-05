SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan rekor kırmaya doymuyor

Zirve yürüyüşünü sürdüren ve Fenerbahçe'nin 2 puan önünde olan Galatasaray, bu sezon istatistiklerde fark yaratıyor.

İşte Sarı-Kırmızılı takımın enleri:

1- Süper Lig'de 31 haftada 84 puan toplayan Galatasaray'ın puan ortalaması 2.70. Şampiyon takımlardan henüz bu ortalamaya yaklaşan olmadı.



2- Sarı-kırmızılılar RAMS Park'ta oynadığı 16 lig maçını da kazandı.



3- Okan Buruk, iç sahadaki 19 maçlık seriyle eski hocası Mircea Lucescu'ya ait 18 maçlık rekoru kırdı.



4- Geçen sezon 14 haftalık 3 puan serisi yakalayan Galatasaray, bu yıl da 12 maç üst üste galip geldi.



5- Icardi, Süper Lig'de 2 sezonda sahaya çıktığı 51. maçında 40. kez ağları havalandırdı ve bu maçlarda 15 asist yaparak toplamda 55 gole etki etti.



6- Fernando Muslera, Hatayspor karşısında Galatasaray kariyerindeki 500. maçına çıkarak kulüp tarihine geçti.



7- Boey ara transferde 30 milyon Euro'ya B.Münih'e gitti ve Türk futbol tarihinin en yüksek oyuncu satışı gerçekleşmiş oldu.