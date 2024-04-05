TFF yönetimi depremzede vatandaşlarla bayramlaşmaya gidecek

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyet, "Omuz Omuza Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyası" kapsamında 6-7 Nisan tarihlerinde gerçekleştireceği ziyaretlerde Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'in İslahiye ile Nurdağı ilçelerinde bulunan konteyner kentlere gidecek.

Heyette Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra yönetim kurulu üyeleri İbrahim Burkay, Haluk Kalyoncu, Müslüm Özmen, Ramazan Üçdan, Hamit Altıntop, İdil Karademirlidağ Suher, Cengiz Erdem, Şevket Çelik ve M. Taha Güvendi, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yardımcısı Selçuk Şahin, 18 Yaş Altı Milli Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu ve Genç Milli Takım Antrenörü Gökhan Gönül yer alacak.