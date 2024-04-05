Trabzonspor 6 maçlık ceza için Tahkim Kurulu’na gidiyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe ile sahasında karşılaşmıştı. Mücadeleye damga vuran ise yaşanan olaylar olmuştu.

TRT Spor'un haberine göre; Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) da bu saha olayları nedeniyle bordo mavililere 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Trabzonspor, verilen cezayı Tahkim Kurulu'na taşıdı.

Konuyla ilgili itiraz dilekçesini sunan Karadeniz ekibi, 6 maçlık cezanın düşürülmesini talep etti. Tahkim Kurulu'nun, talebi değerlendirerek Trabzonspor'un seyircisiz oynama cezasında düzenlemeye gitmesi bekleniyor.