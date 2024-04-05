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Giriş Tarihi: 5.4.2024 11:44 Son Güncelleme: 6.4.2024 10:52

Trabzonspor 6 maçlık ceza için Tahkim Kurulu'na gidiyor

Trabzonspor 6 maçlık ceza için Tahkim Kurulu’na gidiyor

Trabzonspor, 6 maçlık seyircisiz oynama cezasını Tahkim Kurulu'na taşıdı. Bordo mavililer, ceza süresinin düşürülmesi için başvurusunu yaptı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe ile sahasında karşılaşmıştı. Mücadeleye damga vuran ise yaşanan olaylar olmuştu.

TRT Spor'un haberine göre; Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) da bu saha olayları nedeniyle bordo mavililere 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Trabzonspor, verilen cezayı Tahkim Kurulu'na taşıdı.

Konuyla ilgili itiraz dilekçesini sunan Karadeniz ekibi, 6 maçlık cezanın düşürülmesini talep etti. Tahkim Kurulu'nun, talebi değerlendirerek Trabzonspor'un seyircisiz oynama cezasında düzenlemeye gitmesi bekleniyor.

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Trabzonspor 6 maçlık ceza için Tahkim Kurulu'na gidiyor
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