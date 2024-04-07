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Giriş Tarihi: 7.4.2024 21:19 Son Güncelleme: 7.4.2024 22:43

Son dakika Fenerbahçe haberi: Zeki Murat Göle'den flaş sözler! "İnandığımız değerlerden vazgeçmeyeceğiz"

Son dakika Fenerbahçe haberi: Zeki Murat Göle’den flaş sözler! İnandığımız değerlerden vazgeçmeyeceğiz

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe antrenörü Zeki Murat Göle, Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesi flaş açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...

2023 Turkcell Süper Kupa final maçında Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de antrenör Zeki Murat Göle, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Ülkemizin en büyük spor kulübü olarak Avrupa'da ilerliyoruz. Bütün kupalarımız Avrupa'da olsun, mayısa kadar ilerleyelim isteriz çünkü buna ihtiyacımız var. Biz de çeyrek finaldeyiz ve hedefimizde kupayı almak var. Avrupa maçımız öncesi yüksek şiddette bir maç oynamaya zorunlu tutulduk. A takımımızı biraz dinlendirip, genç takımımızla sahada olacağız. İnandığımız değerlerden vazgeçmeyeceğiz. Tüm Türk paydaşlar olarak aynı görüşte olmayı dilerdik ama bunun mümkün olmadığını görüyoruz."

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Zeki Murat Göle'den flaş sözler! "İnandığımız değerlerden vazgeçmeyeceğiz"
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