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Giriş Tarihi: 8.4.2024 10:54

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

AA
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu yarın oynanacak birbirinden heyecanlı karşılaşmalarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yarın ve 10 Nisan Çarşamba günü, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak.

Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.

Çeyrek finalde tüm maçların TSİ 22.00'de başlayacağı program şu şekilde:

Yarın:

Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

10 Nisan Çarşamba:

Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)

Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor
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