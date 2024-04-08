UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yarın ve 10 Nisan Çarşamba günü, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak.
Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.
Çeyrek finalde tüm maçların TSİ 22.00'de başlayacağı program şu şekilde:
Yarın:
Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)
Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)
10 Nisan Çarşamba:
Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)
Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)