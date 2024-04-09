A Milli Kadın Futbol Takımı, Macaristan’ı son dakikalarda geçti!

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1'inci Grup ikinci maçında konuk ettiği Macaristan'ı 2-1 mağlup etti. Millilere galibiyeti getiren golleri 80'inci dakikada Ece Türkoğlu ve 87'nci dakikada Miray Cin kaydetti.

Macaristan'ın maçtaki tek golü ise 45+1'inci dakikada Csanyi'den geldi. Bu sonuçla milliler, gruptaki ikinci maçında ilk galibiyetini alarak puanını 3 yaptı. Ay-yıldızlılar, gruptaki üçüncü maçında 31 Mayıs'ta Azerbaycan ile Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek.