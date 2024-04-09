Arda Turan’a eski dostlardan ’Süper’ destek

Sahasında Altay'ı 4-1 yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan'ın başarısı parmak ısırttı. Geçen sezonun sonunda takımın koltuğuna oturup, bu sezon da tecrübeli futbolcuları kadrosunda bulunduran 37 yaşındaki çalıştırıcının yüzünü, eski takım arkadaşları güldürdü.

İşte detaylar:

- Manisaspor altyapısı ve Galatasaray'da aynı dönemde Arda Turan ile birlikte forma giyen Caner Erkin, bu sezon Eyüp'te çıktığı 23 mücadelede 6 gol sevinci yaşadı. Arkadaşlarına da 7 asist katkısı gerçekleştirdi.

- Birlikte Galatasaray'da ter döken sol bek Ömer Bayram, 16 mücadelede 2 asist üretti.

- Arda Turan'ın Galatasaray'da forma giydiği dönemde zaman zaman A takımla antrenmanlara çıkan Metehan Baltacı, kiralık olarak geldiği Eyüpspor'da 24 maçta 2 asist yaptı.

- Galatasaray altyapısında aynı süreçte forma giydiği 35 yaşındaki Uğur Demirok, 6 maçta oynadı. Ama Bodrum deplasmanında gözüne aldığı darbenin ardından sezonun geri kalanında sahada olmadı.

